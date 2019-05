Durchwegs sehr gute Ergebnisse

27 Kapellen nehmen am Wertungsspiel im Bezirk Lech-Ammersee teil



Grundstufe:

Unterstufe:



Mittelstufe:

Oberstufe:

Höchststufe:

Traditionelle Wertung:

Stufe mittelschwer:

Stufe schwer:

. Zwei Tage lang erklang traditionelle und symphonische Blasmusik in der Reichlinger Mehrzweckhalle. Der Bezirksverband Lech-Ammersee im Musikbund von Ober- und Niederbayern (MON) hatte die Wertungsspiele zum 48. Bezirksmusikfest veranstaltet, welches heuer von Musikverein Reichling ausgerichtet wird.„Streng, aber gerecht“ , so empfand der Reichlinger Dirigent Lars Scharding die Bewertung durch die unabhängige Fachjury, die aus Stephan Ametsbichler (Leiter Referant Laienmusik beim BR), Oberstleutnant Karl Kriner (Leiter Gebirgsmusikkorps), Manuel Epli (MON-Dirigierdozent) , Raphael Schollenberger (Dirigent und Gymnasiallehrer) und Petra Heidler (Dirigentin und Musikschulleiterin) bestand. 27 Kapellen stellten sich mit Ihrem Leistungsstand dieser Bewertung und nutzten das Beratungsgespräch mit den Wertungsrichtern zur Verbesserung und Weiterentwicklung. Sie mussten je ein Pflicht- und ein Selbstwahlstück in ihrer selbst festgelegten Leistungsstufe vortragen, die von Grund-, Unter-, Mittel- und Oberstufe bis zur Höchststufe reichte. Das die ganzen Tage über recht zahlreich anwesende Publikum bekam von den Kapellen bestens einstudierte konzertante Blasmusik geboten und sparte daher auch nicht mit Applaus. Bei Musikern wie Dirigenten war zum einen volles Engagement und Musizierfreude, zum andern aber auch Anspannung und Nervosität festzustellen.Musikverein und Landjugend waren mit über 50 Helfern vor Ort und kümmerten sich ausgezeichnet um die Gäste. Die teilnehmenden Musiker wurden von der Ankunft über das Einspielen in den von örtlichen Firmen zur Verfügung gestellten Werkhallen, bis zum Auftritt persönlich betreut. Auch für Verpflegung der Musiker und Zuhörer mit Wurst und Fleisch vom Grill sowie selbstgebackenem Kuchen war gesorgt.Andreas Grandl, der in seiner Funktion als Bezirksdirigent die Gesamtverantwortung trug, bedankte sich bei den Kapellen für ihre Bereitschaft sich der Bewertung zu stellen, bei der Jury für Ihre kompetente Kritik und vor allem beim Musikverein Reichling und seiner Vorsitzenden Kathrin Bleicher für die hervorragende Organisation vor Ort. Diese freuen sich schon auf die Festtage, die vom 12. bis 16. September mit einem umfangreichen Programm im Festzelt gefeiert werden. Zusammen mit der Landjugend, die 70 Jahre alt wird, begeht der Musikverein sein 100jähriges Gründungsjubiläum.Die Wertungsspielurkunden bekommen die teilnehmenden Kapellen erst nach dem Festzug am 15. September überreicht. Hier sind aber schon mal die Ergebnisse:Prädikate:mit ausgezeichnetem Erfolg 100 bis 91 Punktemit sehr gutem Erfolg 90 bis 81 Punktemit gutem Erfolg 80 bis 71 Punktemit Erfolg 70 bis 61 Punkteteilgenommen 60 bis 0 PunkteDie erreichten Punktzahlen befinden sich in den KlammernZwergerlaufstand der Musikfreunde Geretshausen (91)Schülerkapelle der Jungbläser Lechrain (92)Bambinikapelle Ammersee-Nord (92)Jugendblasorchester des MV Dießen (92)Jugendkapelle Obermeitingen (91)Jugendkapelle der Musikfreunde Geretshausen (91)Jugendkapelle Ammersee-Nord (92)Jugendkapelle der Jungbläser Lechrain (92)Musikverein Eresing (88)Jugendmusikverein Lechrain Pürgen (89)Blaskapelle Hohenfurch (89)Musikverein Dießen (90)Musikkapelle Pflugdorf-Stadl (92)Musikverein Denklingen (92)Musikschulblasorchester Landsberg (81)Musikkapelle Windach (85)Stadtkapelle Dachau (86)Musikverein Obermeitingen (87)Musikverein Reichling (88)Blasorchester Türkenfeld (92)Musikkapelle Holzhausen (93)Schülerblasorchester St. Ottillien (74)Stadtjugendkapelle Landsberg (82)Musikverein Rott (83)Musikverein Thaining (84)Musikfreunde Geretshausen (87)Schöffeldinger Musikanten (93)