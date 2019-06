Stimmungsabend im Festzelt mit der Radlerband

Im Rahmen des 48. Bezirksmusikfestes und des Bezirkslandjugendtags findet im Reichlinger Festzelt ein Stimmungsabend mit der Radlerband statt.

Die RADLERBANDv sind 12 Musikbegeisterte aus dem schönen Ostallgäu, die PARTY und UNTERHALTUNG groß schreiben. Natürlich kommt bei unserem knapp 6-stündigen Programm Niemand zu kurz. Egal ob Blasmusik, Partyhits oder aktuelle Charts. Für jeden Geschmack ist was dabei!WIR jedenfalls sind die, ja im Allgäu bereits bekannt, die einzig wahre süffig, spritzig, originale RADLERBAND aus dem schönen Obergermaringen im Ostallgäu. Als wir vor kurzem - gut, was heißt kurzem - 2008 bei einer geselligen Runde die Instrumente auspackten und einfach mal schon fast „Atemlos“ und „Fehlerfrei“ den „Skandal im Sperrbezirk“ zum Besten gaben, stand die Sache fest. Ja, das Ding war geritzt. Musste im Proberaum nur noch der „Jodelautomat“ aufgebaut und der Kachelofen angeheizt werden - ahja - „Brenna tuats guat“, meinte unser Dani am Bass!Dieses Grinsen was wir in den Gesichtern hatten, sollte mit mehr Menschen geteilt werden. Soweit zum Plan damals. Ob es funktioniert hat, wollt ihr wissen? Schwierig zu sagen. Jedenfalls für uns persönlich sind knapp 300 Auftritte in nicht einmal 8 Jahren ein mehr als unerwarteter Erfolg, den wir, wie wir finden, mit viel Eigenleistung und Engagement aufgebaut haben.Daran beteiligt war und ist nach wie vor die Mischung aus einer total durchgedrehten Bläsercombo, die sich zumindest im Proberaum immer wieder mit einem Haufen an elektrischen Instrumenten kreuzt. Wie sich so etwas im Bierzelt, bei einem Feuerwehrfest oder aber auch einer Hochzeit anhört müsst ihr, wie schon erwähnt, selbst überzeugen. Also dann...Schaut ́s vorbei - RADLERBAND, live und in Farbe - einfach guat :-)Einlaß ab 19 Uhr, Ausweiskontrolle, Zutritt nur ab 16