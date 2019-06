Blasmusik der Extraklasse mit Vlado Kumpan und seinen Musikanten

Zum 48. Bezirksmusikfest Lech-Ammersee gastiert Vlado Kumpan mit seinen Musikanten im Festzelt in Reichling.



Die Kapelle wurde im Herbst 2001 von Vlado Kumpan gegründet und besteht aus 12 Musikern. Alle Musikanten sind Absolventen des Konservatoriums und der Hochschule. Im Repertoire sind die Genres Polka, Ländler, Walzer, Swing, Bigband-Sound, Modernes und Klassik vertreten. Dabei wird bewusst auf Gesang verzichtet und bei Polkas im mährischen Stil gespielt, das heißt, verstärkt auf den Taktzählzeiten zwei und vier betont. 2003 hat die Kapelle mit 95,6 Punkten in der Profiklasse den ersten Platz gemacht und wurde Europameister der Blasmusik 2003.Mit seinem Orchester hat Vlado Kumpan die böhmisch-mährische Blasmusik zur Perfektion gebracht und gilt so als Vorbild für viele ambitionierte Amateurmusiker. Die viel umjubelten und meist ausverkauften Konzerte, die zwischenzeitlich in halb Europa stattfinden, werden zum absoluten Erlebnis für jeden Blasmusikliebhaber.Diese virtuose Einzigartigkeit in allen Registern muss man „live“ gehört und miterlebt haben. Dann weiß man auch, warum diese Formation über 100.000 CDs verkauft hat und zu den beliebtesten und bekanntesten Ensembles der Gegenwart gehört.VLADO KUMPAN darf wohl ohne Übertreibung zu den besten Trompetern der gesamten Blasmusikszene gezählt werden. Seine exzellente Atemtechnik und seine unvergleichliche Tonbildung machen sein Trompetenspiel zur ganz großen Kunst. Selbst MaxGreger wurde via Rundfunk auf das außergewöhnliche Talent aufmerksam und wollte sofort den Namen des grandiosen Trompeters wissen.Schon während des Studiums spielte er 2 Jahre im National Theater Bratislava, danach 2 Jahre im dortigen Rundfunkorchester. Als Gastsolist ist VLADO KUMPAN mehr denn je gefragt und die Liste der Kapellen und Orchester, mit denen er zusammengearbeitet hat, scheint kein Ende zu nehmen.Karten zum Einzelpreis von 13 Euro (für Gruppen billiger) gibt es auf der Internetseite des Musikvereins Reichling unter "Shop". https://www.musikverein-reichling.de/ Einlaß ab 19 Uhr!