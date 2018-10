Über 330 Aktive zur Feier "20 Jahre TwinTaekwondo Rehling"

Ein voller Erfolg in der Taekwondo Geschichte der Gemeinde Rehling



Am Samstag, den 22.September 2018 folgten über 330 Aktive dem Ruf des Taekwondo!Das Großereignis fand auf dem Gelände des TSV Rehling in Oberach statt. Zum Lehrgang, den Vorführungen, Jugendturnier und Kinderturnier kamen Aktive aus 25 verschiedenen Twin Taekwondo Schulen und zahlreiche Zuschauer.Bereits im Jahr 1998 gründete der Systemgroßmeister Gerhard Maier mit Hilfe und Genehmigung des damaligen Bürgermeisters einen Taekwondo Standort in der Gemeinde Rehling. Herr Haider war sehr zuversichtlich und schenkte der Sache Vertrauen. Heute nach 20 Jahren, sieht man, dass aus der einstigen Idee ein voller Erfolg geworden ist. Insgesamt über 70 Leute, darunter Kinder bereits ab 4 Jahren, Jugendliche und sehr viele Erwachsene trainieren derzeit unter der Leitung der Meisterin Yelda Güven (II. Dan) im Twin Taekwondo Center Rehling . Das Training findet dreimal pro Woche in der Grundschulturnhalle statt.Diese gute Sache wird heute vom amtierenden Bürgermeister Herrn Rappel weiterhin unterstützt. Die beiden Herren kamen zur Feier und wurden entsprechen geehrt.Weitere Ehrengäste waren:Frau Inge Gulden (Rehlinger Ferienprogramm), Frau Lisa Haider (Pfarrgemeinderat Rehling),Herr Dietrich Schmid (Vorstand TSV Rehling).