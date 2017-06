"Lieblingsfarben und Tiere" - 2x2 Freikarten für Element of Crime zu gewinnen!

Rehling : Schloss Scherneck |

Element of Crime, die Ausnahmeband aus Berlin, geht auch 2016 auf Tournee. Nach einer ausverkauften Tournee durch die großen Hallen der großen deutschen, nösterreichischen und schweizer Städte im Februar und März 2015 haben die Berliner beschlossen, 2016 noch einen draufzusatteln, denn die Nachfrage ist groß, das Repertoire unerschöpflich und die neuen Songs der aktuellen LP "Lieblingsfarben und Tiere" fordern hufescharred ihr Recht.



Begleitet werden Sven Regener (Gesang, Gitarre, Trompete), Jakob Ilja (Gitarre),

David Young (Bass) und Richard Pappik (Schlagzeug) auch 2016 wieder von Rainer Theobald, dem kongenialen Saxophonisten, an dem man sich bereits auf der 2015er Tournee erfreuen konnte.



Verlosung!



Wir verlosen 2x2 Freikarten! Klickt bis zum 23. Juli 2017 auf „Mitmachen“, wenn ihr euer Glück versuchen wollt. Alle Gewinner werden am 24. Juli hier auf myheimat per interner Nachricht über ihren Gewinn informiert. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)