Freikarten für Vanessa Mai beim Open Air Kult(ur)sommer auf Schloss Scherneck zu gewinnen!

ist einer der großen Stars am deutschen Schlagerhimmel. Auf ihren reihenweise ausverkauften Touren begeistert die Sängerin mit atemberaubenden Shows, die Musik, Tanz und Akrobatik vereinen.Auch in diesem Jahr geben sich wieder bekannte Künstler die Ehre beim. Für den Auftritt von Vanessa Mai amverlosen wir. Klickt bis zum 10. Juni 2019 auf "Mitmachen", um am Gewinnspiel teilzunehmen. Die Gewinner werden per interner Nachricht hier auf myheimat.de informiert. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.). Mehrfach-Klicks werden nicht berücksichtigt.Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es hier