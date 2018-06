Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: Wanderung über die Rehburger Berge

Vom Treffpunkt aus „erklimmen“ wir die Rehburger Berge, um auf dem Kamm ein Stück auf dem Roswitha-Fernwanderweg Richtung Norden zu gehen. In Hormannshausen treffen wir auf den Pilgerweg Loccum - Volkenroda, dem wir ein gutes Stück folgen werden. Über das Gelände des Klosters Loccum und an der Luccaburg vorbei kehren wir auf dem Sigwardspilgerweg am Dinopark Münchehagen entlang wieder nach Bad Rehburg zurück. Die Verpflegung für unterwegs kommt aus dem Rucksack, zu Kaffee und Kuchen kehren wir im Café Carpe Diem ein.Wegstrecke: Die 15 km lange Strecke verläuft auf gut begehbaren Wald- und Wirtschaftswegen. Zu Beginn ist eine Steigung zu bewältigen, Stöcke können da hilfreich sein.Sie sind 45 oder älter, verfügen über eine normale Kondition und wären gerne mit netten Menschen Ihrer Generation in der Natur unterwegs? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig! Kommen Sie doch einfach mal ganz unverbindlich mit.Diese Veranstaltung ist angemeldeten Teilnehmern vorbehalten. Für weitere Informationen, Rückfragen sowie Anmeldungen als herzlich willkommener Gast nutzen Sie bitte den nachstehenden Link:Kontakt 49ontop Gruppe Hannover: https://www.49ontop.de/regionalgruppen/kontakt-reg... Wissenswertes Online: http://49ontop.de/wissenswertes.php