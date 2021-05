Worst Case oder Glücksfall? Du hast die Macht und entscheidest

Du denkst deine Situation ist ausweglos? Du glaubst, du hast alles verloren? Alles scheint gegen dich zu laufen? Du fühlst dich vom Pech verfolgt?Es gibt solche Lebensphasen, Momente und Ereignisse, die dich zuerst in die Knie gehen lassen, die dich völlig aus der Bahn werfen und dich fast zum Verzweifeln bringen.Ich war selbst erst in einer solchen Situation.Erneut und wie immer seit 3 Jahren habe ich mich Dantse Dantse und seiner Lehre anvertraut und durfte auch in dieser Situation gewinnen. Mit Dantse durfte ich den "Mißerfolg" innerhalb kürzester Zeit umwandeln und nicht als "Opfer", sondern als "Täterin" über die Lage entscheiden und am Ende die Gewinnerin sein. Es gibt kein Pech; es gibt kein Scheitern, es gibt kein Unglück. Du mußt nur wissen, wie du es drehst, denn alles, was passiert ist gut für dich. Nichts geschieht gegen dich.Mit der DantseLogik bewegen und geschehen Dinge in deinem Leben, die du vorher als unmöglich erklärt hättest.Ja, es geschehen Wunder mit der Anwendung und Umsetzung von Dantses Lehre und Philosophie. Ich habe das vergangenen Freitag und heute persönlich erneut erleben dürfen. Mit Dantse Dantse gehe ich seit 3 Jahren von Erfolg zu Erfolg.Mit seinem Wissen über Naturgesetze, seinem Bibelverständnis, seinem Glauben und seiner hochentwickelten Logiktechnik DantseLogik habe ich Dinge geschafft, die unerreichbar erschienen und an die ich nicht einmal gedacht habe.Wandle auch du jede noch so ausweglose Situation in deinen Erfolg und zu deinem Gunsten um.Werde vom Opfer zum Täter.Treffe heute noch die Entscheidung Gewinner/in zu sein, egal was auch passiert (ist).Wende dich an Dantse Dantse, den Change Live Coach, der in aller Munde ist und der seine eigene Wissenslehre, die DantseLogik zur wirksamsten Coachingmethode in Deutschland konzipiert hat und mit einer sehr hohen Erfolgsquote anwendet. Er kann deine Rettung sein.Seine afrikanisch inspirierte Wissenslehre und die auf dich speziell abgestimmte Analyse helfen Dir, zum Teil mit neuartigen Herangehensweisen, Deine Probleme ohne WENN und ABER zu beseitigen und Krisen zu meistern.Die DantseLogik ist eine afrikanisch inspirierte, lösungsorientierte Coachingmethode und ein Unikat, um Menschen zu helfen, zu heilen, weiterzubringen und sie glücklich zu machen.Dantse DantseVerleger, Autor, Wissenslehrer, über 120 Bücher, Erfinder der DantseLogikEmail: mycoacher@yahoo.deTel.: 06151-4297421 Mobil: 0175-9735735Coaching: www.dantse-dogik.comAutor: https://dantse-dantse.com Verlag: https://indayi.de Höre und erlebe ihn Live hier in seiner ersten Online Lesung https://www.youtube.com/watch?v=TLQVJCf97YE&t=242s lies in diesem BuchOder komme in unsere Gruppe: https://www.facebook.com/groups/271081464143714/