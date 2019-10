Was will ich wirklich im Leben? Live- Life- Coaching am 9.11.2019 in Rehau

Du schaffst es, weil du nicht gewußt hast, dass es unmöglich ist.An diesem Tag wird vieles in deinem Leben anders sein.Was will ich wirklich im Leben?Tust du gerade, was du wirklich liebst? Du stehst vor Entscheidungen und weißt nicht, wohin die Reise geht? Wenn alles möglich wäre, was würdest du jetzt tun?Gedanken, Fragen, Entscheidungen- nichts ist Zufall.Dinge passieren nicht einfach so…Wenn ja, dann nur zu deinem Wohlergehen. Du fragst dich wie?Komme mit Fragen und gehe mit Antworten zurück.Live- Life- Coaching am 9.11.2019 in Rehaumit Dantse Dantse,Coach, Bestsellerautor, über 100 BücherbyDantseLogik, eine Logik verändert dein LebenSei dabei, visioniere und erreiche alles, was du willst.Wann und Wo?09.11.2019, von 11 Uhr bis 15 UhrFestsaal im alten RathausMaxplatz 7, 95111 RehauAnmeldungen bei monikaschelter@hotmail.de, 0171 3132288Erfahre mehr unter folgendem Link