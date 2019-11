Unmöglich wird möglich - Livecoaching der Spitzenklasse

Rehau : Festsaal im Alten Rathaus |

Unmöglich wird möglich



Alles wird dir zu viel? Du kommst an deine Grenzen? Stress? Alltagssorgen? Du denkst, es ist unmöglich, es zu schaffen?



Dinge passieren nicht einfach so…!

Wenn ja, dann nur zu deinem Wohlergehen. Du fragst dich, wie?



Dantse Dantse ist live in Rehau und lässt uns staunen und aufatmen.

Du schaffst alles, was du willst. Du mußt nur wissen, wie!

Nehme teil an einem Live Coaching der Spitzenklasse.

Hier kommst du mit deinen Problemen und gehst mit Lösungen zurück- mit der DantseLogik.



„Du schaffst es, weil du nicht

gewußt hast,dass es unmöglich

ist“



DantseLogik, eine Lehre verändert dein Leben.

Live Lösungs- Findungs- Coaching

über 120 Bücher- mehrfach Bestseller- Erfolgs Coach



Sei dabei, visioniere und erreiche alles, was du willst.



Wann und Wo?

09.11.2019, von 11 Uhr bis 15 Uhr

Festsaal im alten Rathaus

Maxplatz 7, 95111 Rehau



Anmeldungen bei monikaschelter@hotmail.de, 0171 3132288