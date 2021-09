THERAPIERESITENT- Abgestempelt als „psychisch un- therapierbar“? Dann kennst du die DantseLogik noch nicht

Du hast alles versucht? Kein Therapeut, kein Arzt, kein Medikament konnte dir wirklich helfen? Alle Möglichkeiten sind ausgeschöpft? Du bist dabei zu kapitulieren; du leidest und bist ratlos? Du erlebst immer nur kurze Hochphasen vor dem nächsten niederschmetternden Tief?Die Psychotherapie bringt nicht den erhofften Erfolg, der Psychologe weiß keinen Rat mehr, die Pharmakotherapie ist gescheitert. Folge; der Klient wird von einem Therapeuten zum nächsten geschoben. Selbst mit Kindern und Jugendlichen verfährt man oft so und schnell drückt man Menschen den Stempel auf: „Therapieresistent“.Welch deprimierende Aussage es doch ist, dass man da nichts mehr machen kann- abgestempelt als un- therapierbar. Für den Betroffenen und das Umfeld ein Fiasko. Man fühlt sich hilflos und alleingelassen. Therapeuten sind frustriert.Je älter Menschen werden, desto anspruchsvoller wird es, adäquat und nachhaltig bei psychischen Störungen zu helfen. Blockierende Verhaltensmuster, Fehlprägungen, Verschaltungen in unserem Gehirn, die blockieren, Traumata sitzen fest. Die Ursachen liegen dafür meist in der Kindheit. Es fehlen Werte, Lösungen und Antworten, um aus dieser Situation wieder herauszukommen. Das macht Angst und ohnmächtig.Wo liegt der Fehler?Handelt es sich um Fehldiagnosen; um Komorbidität, um eine inadäquate Behandlung, an der therapeutischen Beziehung oder am Fehlverhalten des Patienten? Es gibt verschiedenste Erklärungsversuche und die Ursachenabklärung kann daher einer Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen gleichen…Was passiert nun mit diesen Menschen?Es gibt jetzt einen rettenden Ausweg und Lösungen, die innerhalb kürzester Zeit und nachhaltig helfen. Die DantseLogik; die Wissenslehre, die sich zur wirksamsten Therapiemethode, die ich kenne, in Deutschland etabliert hat. Dantse Dantse, der kamerunische Mehrfach Bestseller Autor, Verleger, Wissenslehrer und Unternehmer ist der Gründer und Entwickler dieser Lehre. Die Ergebnisse und die Erfolgsgeschichten seiner Klienten sprechen für sich.Mit Lehrer Dantse Dantse erhältst du ein afrikanisch inspiriertes Expertenwissen, das es nirgendwo sonst zu finden gibt. Durch eine ganzheiltiche, lösungsorienterte Analyse hilft der Top Coach Menschen in allen Bereichen mit herausragenden Resultaten. Selbst erfahrene Psychologen holen sich bei ihm Rat.Seine originelle, positive Art an alle Themen, Probleme und Sinnfragen unseres Lebens heranzugehen und die Betrachtungsweise, dass jede Krankheit ein Symptom ist, lassen Menschen erstaunliche Veränderungen und Heilungserfolge erreichen. Alles, was in unserem Leben passiert hat einen Grund und lässt sich in etwas Gutes für uns umdrehen. Das ist die Philosophie der DantseLogik.Besiege deine Depression und werde alle deine Probleme los. Wo andere therapieren, findet Dantse Dantse den Fehler, repariert, beseitigt und löst.Achtung: Dantse Dantse verändert dein LebenDantse DantseVerleger und Schriftsteller; über 120 Bücher @www.indayi.deBestseller Autor und Denker @dantse-dantse.comGründer und Lehrer; afrikanisch inspiriert @www.dantse-logik.comUnternehmer und Visionär @ www.klicklac.deEmail: mycoacher@yahoo.deTel.: 06151.4297421Mobil: 0175.9735735