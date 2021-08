Sexualität als essenzieller Bereich der Persönlichkeitsentwicklung Unwiderstehlich, tabulos, kompetent- afrikanisch inspirierte Geheimtipps aus der DantseLogik, die dein Leben verändern

Du möchtest eine andere Dimension der Sexualität kennenlernen und erleben?Du möchtest deine Fantasien und Sehnsüchte ausleben und sie offen mit deinem Partner kommunizieren?Du spürst Blockaden, du kommst nicht vorwärts und möchtest Lustenergien wieder richtig fließen lassen?Du möchtest dich selbst lieben lernen, deinen eigenen Körper neu entdecken und ihn mit erregenden Bewegungen in Szene setzen?Als Paar wollt ihr eure eigene sexuelle Identität und eigenen erotischen Stil finden?Sexualität- ein Tabuthema, das gerne unter den Teppich gekehrt wird. Darüber spricht man nicht in unserer Gesellschaft.Die Sexualität wird oft als ein oberflächliches Konsumgut voller Leistungs- und Wettbewerbsgedanken mißbraucht. Anstößig, verpönt und totgeschwiegen? Warum?Sexualität ist so viel mehr und mit Tiefe und Werten betrachtet etwas ganz anderes als nur „Das Eine“. Sie ist essenzieller Baustein unserer Persönlichkeitsentwicklung.Sexualität ist ein Grundbedürfnis, eine Art der Lebensäußerung, ist Emotion, Interaktion und der Spiegel unserer Identität und Freiheit.Menschen, die ihre sexuelle Natur ignorieren und tabuisieren, vernachlässigen damit einen wichtigen Bereich ihrer wahren Identität. Dies kann den Erfolg und das Glück einschränken und die Lebensqualität massiv beeinflussen.Ohne eine sexuelle Entwicklung wird der Fortschritt auch im privaten und beruflichen Leben irgendwann stagnieren.Die Sexualität reflektiert unsere Persönlichkeit. Im Bett zeigt sich, wer du bist und welche Rolle du auch im wahren Leben einnimmst.Die Sexualität steht stellvertretend für unser Sein. Sie besitzt eine große Kraft und eine starke Magie.Stelle wieder Kontakt mit dir selbst her.Mache deine Sexualität zum sinnlichen Erlebnis für dich und deine/n Partner/in.Entwickle deine Persönlichkeit durch deine sexuelle Identität.Erstelle dein sexuelles Profil als Basis für ein sexuell harmonisches Leben mit dir selbst und mit anderen in einer Partnerschaft.Erfahre Sexualität wieder als sinnliches Erlebnis für dich selbst und deine/n Partner/in.Fördere deine Selbstliebe und trainiere deine sexuelle Anziehungskraft.Löse sexuelle Probleme und steigere deine Lust-mit Dantse Dantse und seiner originellen und natürlichen Sexualberatung basierend auf die Lehre der afrikanisch inspirierten Wissenslehre DantseLogik.Dantse Dantse, der Mehrfach Bestseller Autor und Lehrer aus Darmstadt ist der Gründer dieser ganzheitlichen und ganzzeitlichen Lösungslogik.Nirgendwo sonst wirst du dieses Wissen finden.Seine Gabe, Menschen in ihrer Persönlichkeit wahrzunehmen und zu fördern und sein Wissen über komplexe Zusammenhänge aller Dinge, die uns passieren und unser Leben beeinflussen, macht es ihm möglich, für jede/n einzelne/n Klientin/en wirksame und effektive Hilfe zu geben.Andere coachen- Dantse löst und repariert. Sein Name ist Programm.Dantse DantseVerleger und Schriftsteller; über 120 Bücher @www.indayi.deBestseller Autor und Denker @dantse-dantse.comGründer und Lehrer; afrikanisch inspiriert @www.dantse-logik.comUnternehmer und Visionär @ www.klicklac.deEmail: mycoacher@yahoo.de Tel.: 06151.4297421 Mobil:0175.9735735