Empowerment für afrodeutsche Kinder und Familien

Mit dem Wissenslehrer Dantse Dantse erziehst du deine Kinder zu eigenverantwortlichen, starken und glücklichen PersönlichkeitenWie machst Du Deine Kinder stolz auf sich selbst und auf dich? Wie stärkst Du das Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen deiner Kinder? Wie bringst Du deinen Kindern die Selbstliebe bei, ohne die sie überhaupt nicht glücklich sein können? Wie verhältst du dich, wenn dein Kind von der Schule nach Hause kommt und von Mobbingerlebnissen aufgrund seiner Hautfarbe erzählt?Wie geht es afrodeutschen Kindern in unserer Gesellschaft, in der die Mehrheit selbstverständlich davon ausgeht, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe Ausländer sind? Schon Kinder erleben massive Ausgrenzung und Diskriminierung. Im Gegensatz zu weißen Kindern machen „Kids of Colour" bereits in ihren ersten Lebensjahren mehrfach die Erfahrung, dass auf sie reagiert wird, dass sie auffallen und Aufmerksamkeit wegen ihres Aussehens auf sich ziehen. Solche Erfahrungen bleiben nicht ohne Auswirkung. Sie sind schmerzhaft, nagen langfristig am Selbstbewusstsein und prägen das Persönlichkeitsempfinden. Immer wieder wird von außen suggeriert: "Du bist anders". Afro-deutsche Kinder erfahren Abgrenzung von der Gemeinschaft, der sie sich zugehörig fühlen. Sie werden konfrontiert mit der unausgesprochenen Botschaft: „Du gehörst nicht dazu".Viele Eltern mit dunkler Hautfarbe in Europa haben selbst Rassismus erlebt und wollen ihre Kinder schützen. Aber wie?Eine sichere Eltern- Kind Bindung, Erziehungskompetenzen wie Werte, eine eigene stabile Persönlichkeit und eine Auseinandersetzung mit der eigenen Kindheit und eigenen Erfahrungen sind erforderlich. Starke Eltern erziehen starke Kinder! Glückliche Eltern erziehen glückliche Kinder. Eigenverantwortliche Eltern erziehen eigenverantwortliche Kinder.Dantse Dantse, der interkulturell und ganzheitlich orientierte Wissenslehrer aus Darmstadt ist der beste mir bekannte Familiencouch und Elternberater in Deutschland. Als Vater von eigenen afro-deutschen Kindern kann er sich empathisch sowohl in die Elternrolle als auch in die Situationen der Kinder hineinversetzen.Mit seiner afrikanisch inspirierten, logikanalytischer Wissenslehre, der DantseLogik hilft er ihnen als Eltern gemeinsam mit ihren Kindern Lösungen, Strategien und Möglichkeiten zu finden, um respektvoll und selbstbewusst in Konflikt- und Krisensituationen zu reagieren, anstatt reflexhaft mit Wut, Aggression oder Angst zu handeln; als eine starke, individuelle, werteorientierte Persönlichkeit.Er wird ihnen und ihren Kinder ein Bewusstsein für ihre eigene Kultur vermitteln. Dabei geht es nicht um besser oder schlechter, sondern darum, den Reichtum und die Einzigartigkeit einer jeden Kultur zu begreifen und schätzen zu lernen.Dantse Dantse, der erfolgreiche Autor und Wissenslehrer aus Darmstadt hat mit der Wissenschaft und Philosophie der DantseLogik bereits hunderten von afro- deutschen Familien geholfen und zigtausenden durch seine Bücher und Erziehungsratgeber ermöglicht, ihr Leben, Denken und Handeln zu verändern.Die DantseLOGIK hilft, dass Eltern und Kinder wieder Halt und Stärke finden und Problemen anders begegnen. Alles liegt in uns selbst und in unserer Einstellung.Dantse Dantses Gabe, Menschen in ihrer Persönlichkeit wahrzunehmen und zu fördern und sein Wissen über komplexe Zusammenhänge aller Dinge, die uns passieren und unser Leben beeinflussen, macht es ihm möglich, für jede/n einzelne/n Klientin/en wirksame Lösungen und Strategien zu entwickeln.Mit der DantseLogik sind deine Probleme bald Vergangenheit. Mit Dantse Dantse erfährst du sofortige und effektive Hilfe, mit der du dein Leben meisterst. Dafür steht Dantse mit seinem guten Ruf.Die DantseLogik ist eine afrikanisch inspirierte, lösungsorientierte Coachingmethode und ein Unikat, um Menschen zu helfen, zu heilen, weiterzubringen und glücklich zu machen.