So etwas hast du garantiert noch nie erlebt – „DantseLogik Festival- Meistere Dein Leben vom 04.-07.11.21 in Rehau

Rehau : Festsaal im Alten Rathaus |

So etwas hast du garantiert noch nie erlebt –

„DantseLogik Festival- Meistere Dein Leben“ vom 04.11- 07.11. - Wissenslehrer Dantse Dantse zum dritten Mal LIVE in REHAU

Das Event der Lösungen für deine Gesundheit und deinen Erfolg mit exklusivem Wissen, das du kein zweites Mal findest



Wie wäre es

- wenn wir Probleme jeglicher Art in unseren Erfolg verwandeln könnten; z.B. Krankheiten, wie Krebs, Depressionen, Diabetes in Gesundheit, berufliche Schwierigkeiten, wie Mobbing oder eine Kündigung in unsere Karriere, Beziehungsstress und Trennung in die große Liebe, finanzielle Schwierigkeiten in einen Geldsegen?

Wenn wir die tiefsinnige Bedeutung hinter Allem, was geschieht in unserem Leben verstehen würden und auf alle ungeklärten Sinnfragen im Leben endlich eine erfüllende Antwort finden dürften?



Wenn du etwas erreichen möchtest, das du noch nie erreicht hast und für dich unmöglich erscheint.

Wenn du Dinge erleben möchtest, die du noch nie erlebt hast und fast einem Wunder gleichen.

Wenn du willst, was du noch nie gehabt hast und es sich für dich als unerreichbar darstellt

Dann komme vom 04.11.-07.11. zur Premiere des DantseLogik Festivals nach Rehau



Alles ist möglich mit Wissenslehrer und Mehrfachbestseller- Autor Dantse Dantse, der hierher kommt und als Referent das DantseLogik Festival zu einem unvergleichbaren Event machen wird.

Dinge passieren nicht einfach so; alles was geschieht hat einen Grund und erfüllt einen tiefen Sinn in und für unser Leben. Es gibt Naturgesetze, Lebensgebote, Logiken hinter allen Abläufen, die wir Menschen nicht (mehr)kennen. Menschen haben verlernt im Einklang zu leben mit sich selbst, mit der Natur und allen Mitmenschen. Der Glaube an Gott ist für die Wenigsten von Bedeutung. Werte sind völlig in Vergessenheit geraten.

Wir leben nicht um zu leiden; sondern wir leiden oft, weil wir so Vieles nicht verstehen.

"Alles ist für dich. Nichts ist gegen dich. Alles, was mit dir, in dir und um dich passiert, konkurriert zu deinem Wohlergehen" das ist die Erfolgsformel der DantseLogik.

DantseLogik ist eine Lehre des Wissens und eine Lebensphilosophie, nach der alles zusammenhängt und mit dem Umfeld und der Umwelt verbunden ist. Nichts passiert isoliert, zufällig oder einfach so.

Alles hat eine logische (biologische, mathematische, physikalische, spirituelle) Erklärung. DantseLogik macht es möglich, dass du dich selbst therapieren und coachen kannst und Erfolge erreichst, die man als unmöglich abgestempelt hätte. DantseLogik lässt dich „unmögliche“ Ergebnisse schaffen

Klingt unglaublich? Magie oder Wunder? Nein; es gibt keine Wunder und auch keine Magie, sondern nur Phänomene, deren Ablauf wir nicht verstehen

Dantse Dantse, der kamerunische Verleger und Unternehmer ist der Gründer dieser Lehre, die die Lösung für alle unsere gesellschaftlichen Probleme sein kann und ein elitäres Wissen umfasst, das du nirgendwo sonst finden kannst.

Die herausragenden Ergebnisse dieser Ausnahmepersönlichkeit von über 120 Büchern in deutscher Sprache, alle Erfolge und Heilungsgeschichten seiner Coaching Kunden und seine Unternehmensphilosophie sprechen für sich.

Vom 04.11. bis 07.11.21 dürfen wir den Wissenslehrer Dantse Dantse aus Darmstadt anlässlich der DantseLogik Festival Premiere persönlich begrüßen. Bereits zum dritten Mal wird er in Rehau so Manchen mit seinem Wissen erstaunen.

Unser DantseLogik Festival bietet allen Teilnehmern die wunderbare Möglichkeit Dantse Dantse persönlich und hautnah zu erleben, die Wirksamkeit seiner Lehre zu spüren und etwas von seinem Expertenwissen mit nach Hause zu nehmen. Deine Probleme finden hier zu 100 % Lösungen.

Stärke deine Persönlichkeit, deine Gesundheit und tanke neue, frische Energie für die anstehenden Wintermonate.

Bei diesem Programm ist für jeden etwas dabei: Dieses Festival wird dein Leben verändern



-Donnerstag 04.11. und Freitag 05.11.: Einzelcoaching- Termine nach Vereinbarung:

Dantse Dantses Versprechen für dich: „Mein Wissen ist einmalig und hilft sofort, dauerhaft und nachhaltig. Du wirst geholfen, das ist meine Garantie.“



- Freitag, 05.11., 20 Uhr Eröffnungsveranstaltung und Diskussionsabend mit Dantse Dantse:

Neue Ansichten für alte Probleme:



1. Rassismus gegen Schwarze- Die wahren Gründe mit Fakten, die schockieren

Warum Rassismus mit derartiger konventioneller Art der Bekämpfung bewußt subtil befeuert wird und wie Rassismus Wohlstand in Europa fördert



Oder

2. Die Flucht aus Afrika nach Europa- wirklich aus Armut? Die tiefsinnige Bedeutung und wahren Hintergründe

Warum kein Meer, keine Mauer, keine Grenzen die Afrikaner hindern und stoppen können, nach Europa einzuwandern





- Samstag 06.11. 10-16 Uhr.: Wissensvorträge und Live Coaching: Dantse Dantse hautnah:

Wissen, das du kein Zweites Mal findest- Die unübertrefflichen Gesetze um Alles, was in deinem Leben geschieht, in deinen Erfolg umzuwandeln



- Samstag 06.11., 20 Uhr

Afro- Latin Party mit Live Trommler



- Sonntag 07.11., 15 Uhr:

Heil- und Immunstärkendes Kochcoaching; das afrikanisch inspirierte Ernährungsprogramm von Dantse Dantse

Krankheiten bekämpfen, Infektionen abwehren, Immunsystem stärken



Anmeldungen bei Veranstalterin Monika Schelter

Tel./WhatsApp: 0171 3132288

EMail monikaschelter@hotmail.de



Preise :

Einzelcoaching 60 Minuten: 199 Euro/120 Minuten 350 Euro

Diskussionsabend: 50 Euro inkl. alkoholfreie Getränke

Live Coaching: 199 Euro inkl. Getränke + 19.99 Euro Mittagessen

Kochcoaching: 150 Euro inkl. aller Getränke und Lebensmittel

Party 18 Euro



Rabatte und Vergünstigungen:

Frühbucherrabatt bis 14.10 21; 35% Nachlass

Buchung von allen Veranstaltungen: 30 % Nachlass + Party Freitag

Buchung von 3 Veranstaltungen: 20 % Nachlass + Party Freitag

Buchung von 2 Veranstaltungen 10 % Nachlass



Möchtest du mehr wissen und dich bereits informieren über Wissenslehrer Dantse Dantse:

Verleger und Schriftsteller; über 120 Bücher @www.indayi.de

Bestseller Autor und Denker @dantse-dantse.com

Gründer und Lehrer; afrikanisch inspiriert @www.dantse-logik.com

Unternehmer und Visionär @ www.klicklac.de

Email: mycoacher@yahoo.de Tel.: 06151.4297421 Mobil:0175.9735735



Veranstaltungsort:

Festsaal im alten Rathaus

Maxplatz 7

95111 Rehau