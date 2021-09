„Hier wirst du geholfen!“ Die Lösung für alle deine Probleme - Exklusives Wissen Face to Face mit Wissenslehrer Dantse Dantse am 04. und 05.11. in Rehau

Einzelcoaching- Termine mit Wissenslehrer Dantse Dantse am Donnerstag 04. und Freitag 05.11.21 beim DantseLogik Festival in RehauDu hast ein Thema, das dich immer wieder bewegt und beschäftigt?Das Leben hat dich vor ein vermeintlich unlösbares Problem gestellt?Du bist belastet mit Krankheit, Diabetes, Krebs, Depression, Burn Out, Darmproblemen, Herz-Rhythmus Störungen usw.?Es gibt familiäre Probleme? Deine Kinder bereiten dir Kopfzerbrechen?Du hast mit einer Trennung, einer nicht mehr intakten Ehe oder Partnerschaft, mit Mobbing am Arbeitsplatz, einer unerwarteten Kündigung oder finanziellen Problemen zu kämpfen?Bringe alle Fragen, Sorgen, Ängste, Probleme in dieses Einzelcoaching mit Dantse Dantse. Du wirst mit einer hilfreichen Lösung und einer praktischen Antwort nach Hause gehen- ohne wenn und aber.Werde Zeuge, wie der Wissenslehrer mit seinen analytischen Fähigkeiten und seiner DantseLogik alle Dinge in etwas Positives für dich umdreht.Die DantseLogik ist eine Lehre des Wissens und eine Lebensphilosophie, nach der alles zusammenhängt und mit dem Umfeld und der Umwelt verbunden ist. Nichts passiert isoliert, zufällig oder einfach so.Alles hat eine logische (biologische, mathematische, physikalische, spirituelle) Erklärung. Die DantseLogik macht es möglich, dass du dich selbst therapieren und coachen kannst und Erfolge erreichst, die man als unmöglich abgestempelt hätte. Die DantseLogik lässt dich „unmögliche“ Ergebnisse schaffen.Folgende Worte des Wissenslehrers Dantse Dantse werden dir einen kleinen Vorgeschmack darauf geben, welch herausragendes Wissenspotential und welch allumfassender Erfahrungshorizont dich an diesem Tag in Rehau erwartet- Hier wirst du geholfen:„Meinst du, dass es ein Zufall ist, dass du Halsschmerzen bekommst, ein Leberproblem, Krebs, Diabetes oder irgendetwas anderes hast? Es ist kein Zufall. Jedes Mal, wenn ein Naturgesetz missachtet wird, wirst du früher oder später die Konsequenzen erleiden. Die Gesetze, die das reibungslose Funktionieren deines Körpers regeln, wurden gebrochen. Seien es die Gesetze der guten Ernährung, die Gesetze der körperlichen Aufrechterhaltung, die Gesetze des richtigen Denkens, die Gesetze der Mangel an Demut, die Gesetze der Undankbarkeit oder das Gesetz des "Anderen tun"; sogar das Gesetz der nicht erfüllten Sexualität oder schlechten Sexualität. Unabhängig von dem physischen oder emotionalen Problem, das du hast, kann es auf gebrochene Gesetze zurückgeführt werden, die Ungleichgewicht und Disharmonie in deinem Körper geschaffen haben: Ich erkläre dir an diesem Tag detailliert diese Gesetze und du wirst nie mehr wieder sein, wie vorher. Das ist eine Garantie."Komm und sei dabei, um Alles zu erfahren, wie diese Gesetze funktionieren und bald kannst in deinem Leben (in der Beziehung, im Beruf usw…) allein ohne Arzt, ohne Psychologe, ohne Coach Wunder, Gesundheit, Reichtum, Erfolge, Glück und Liebe herbeizaubern.“Klingt unglaublich? Magie oder Wunder? Nein; es gibt keine Wunder und auch keine Magie, sondern nur Phänomene, deren Ablauf wir nicht verstehenNutze alle deine Probleme für deinen Erfolg, für dein persönliches Weiterkommen und deinen Aufstieg.Wirklich nichts ist unlösbar mit dieser einzigartigen Logiktechnik. Das Einzelcoaching ist die Gelegenheit in einem sehr vertrauten Rahmen mit Wissenslehrer Dantse Dantse persönlich in den Austausch zu gehen.Du hast die Möglichkeit bereits vor diesem Termin, deine Situation zu beschreiben, dein Problem darzustellen oder deine Frage zu formulieren und per Mail an Lehrer Dantse Dantse zu richten. Du wirst erstaunt sein, wie sich innerhalb kürzester Coachingzeit Lösungen finden lassen, an die du gar nicht gedacht hast. Dantse Dantses direkt anwendbare Aufgabenstellungen, seine logischen Methoden und seine praktisch umsetzbaren Lösungen werden dir helfen.Sein Wissen ist einmalig und hilft sofort, dauerhaft und nachhaltig. Das ist sein Versprechen an dich. Dein Erfolg ist seine Meßlatte. Dafür steht Dantse Dantse mit seinem Namen und seinem guten Ruf.Investiere in dich, in dein Glück, in deine Persönlichkeit und deinen Erfolg. Gib dir selbst deinen Wert:Special Festival Angebot für Rehau- Alle Themeninhalte ein Preis199 Euro/ 60 Minuten350 Euro/ 120 MinutenAnmeldungen und Terminabsprachen mit Veranstalterin Monika Schelter. Sichere dir deinen Platz und deinen Frühbucherrabatt bis zum 14.10. 21 von 35 %.Tel/WhatsApp: 0171 3132288Email. monikaschelter@hotmail.deMehr über Wissenslehrer Dantse Dantse erfährst du hier:Verleger und Schriftsteller; über 120 Bücher @www.indayi.deBestseller Autor und Denker @dantse-dantse.comGründer und Lehrer; afrikanisch inspiriert @www.dantse-logik.comUnternehmer und Visionär @ www.klicklac.deEmail: mycoacher@yahoo.de Tel.: 06151.4297421 Mobil:0175.9735735