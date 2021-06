Hand hoch, wer glaubt eigentlich noch an Gott ? Für mich die wichtigste Entscheidung meines Lebens

Der Lebenslehrer Dantse Dantse hat mir geholfen, meinen Platz und meinen Sinn zu findenMein Platz im Leben? Was bedeutet das für mich?Wo ist nur dieser Platz? Wo gehöre ich hin?Was ist meine Aufgabe und der Sinn meines Daseins?Wer stillt diese tiefe Sehnsucht in mir, irgendwo anzukommen und aufgehoben zu sein?Manche Menschen reisen für diese Fragen und die damit verbundene Antwortsuche um die ganze Welt. Jahrzehnte beschäftigte ich mich mit diesen Sinnfragen, um immer wieder ins Leere zu greifen. Ich konnte diesen Ort einfach nicht finden. Diese Sehnsucht konnte niemand stillen. Weder Partner, noch Kinder, Freunde oder Pfarrer, weder mein Zuhause noch Auto, Tanzen, Urlaub oder meine Arbeit. Nichts…Kennt ihr auch diese Fragen und diesen Wissensdurst in euch; mehr zu erfahren, weiterzukommen und den Drang nach Erfüllung? Ich glaube, dass diese Sinnsuche in uns ganz tief verankert ist.Für mich gab es immer diese Hoffnungsschimmer und Lichtblicke vermischt mit Zweifeln, Glaubensimpulse verwickelt mit tausend Fragen und Ängsten. Ich suchte meine Heimat.Ja, das Wort „Heimat“ beschreibt es in meinen Augen ganz gut. Meine Heimat, die ich suchte, meinte nicht nur einen geografischen Platz, sondern einen Seelenort. Ein Platz, an dem man sich verständlich machen kann, ohne viel sagen zu müssen. An dem man gesehen wird, ohne sich ständig bemerkbar machen zu müssen. Mir fehlte ein Platz, an dem ich zutiefst verstanden und angenommen wurde mit meinen Stärken und Schwächen.Ich wollte diesen Ort und meine Berufung finden, wo ich die Gelegenheit habe, das zu geben, was mir gegeben wurde…Gibt es nun diesen einen Platz für jeden Menschen?Ja, es gibt ihn. Das kann ich nun mit Überzeugung sagen. Du trägst den Platz in dir und nimmst ihn mit. Ein Mensch, der seine Berufung, seine Fähigkeiten und auch Schwächen kennen darf, zu sich selbst finden darf, wird diesen unabhängig von seinem Aufenthaltsort entdecken. Es gibt einen Platz ganz nah an Gottes Herzen. Er ist in dir selbst. Du trägst dein tiefstes Ich mit dir. Du kannst gewiss sein, dass dieser Platz sicher ist und sich nie verändern wird. Dein Leben kann sich verändern, deine Aufgaben und Herausforderungen können sich verändern, deine Gefühle können sich verändern. Aber deine Verbundenheit mit Gott durch Jesus verändert sich nicht, weil sich Gott niemals verändert. Er ist vollkommen und gerecht, bei ihm kannst du dich getragen und geborgen fühlen, er ist für immer bei dir; IN DIR.Wie habe ich diesen Platz gefunden?Mein Weg führte mich vor 3 Jahren zu Lebenslehrer Dantse Dantse, der mein Meister werden durfte für eine Ausbildung seiner Wissenslehre DantseLogik. Diese hat er selbst entwickelt und zur erfolgreichsten Therapiemethode konzipiert, die ich kenne. Seine Lehre, die Werte, die er in mir installiert hat, die Fähigkeiten, die er in mich gesteckt hat und aktiviert hat, sind mein ganz persönliches Wunder. Es ist wunderbar das Leben abstimmen zu dürfen mit seinen innigsten Bedürfnissen und Sehnsüchten. Ich darf seitdem von Erfolg zu Erfolg laufen.Dieser unkonventionelle Weg mit der DantseLogik und meinem Glauben an Gott ist eine Entscheidung, meine wichtigste Entscheidung für mein Leben.Dantse Dantse hat mich in Gottes Nähe geführt und mir gezeigt, was möglich ist. Es gibt so viel mehr im Leben als das, was wir sehen. Dafür habe ich genügend Beweise erhalten.Für diese neue Ausrichtung meines Lebens hat sich jede Mühe, jedes geduldige und ausdauernde Arbeiten, die Investition von Zeit und Geld, die Reflexion und das stetige Hinfallen und wieder Aufstehen mehr als gelohnt. Dieser Weg ist manchmal nicht leicht, aber der leichte Weg ist nicht immer der, der zum Glück und zur Erfüllung führt. „Und die Pforte ist eng, und der Weg ist schmal, der zum Leben führt; und wenige sind ihrer, die ihn finden.“ So besagt es ein Zitat aus der Bibel bei Matthäus 7,14.Zuerst werden Menschen dich fragen: „Warum machst du das? Später fragen sie dich dann:“ Wie machst du das?“ Denn mit der DantseLogik wirst du immer Gewinner/in sein; egal was passiert; du wirst über Hürden gehen, Grenzen verschieben und hinter den Horizont blicken, deine Wahrnehmung wandeln und das Leben neu begreifen; in seiner Ganzheitlichkeit, seiner Fülle und unendlichen Möglichkeiten. „Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt“, sagt Jesus bei Markus 9,23 zu einem Mann, der ihn bittet, seinen Sohn von einer schrecklichen Krankheit zu heilen.Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass dies zuerst unserer menschlichen Erfahrung widerspricht, dass „alles“ möglich ist, wenn man nur fest genug daran glaubt. Der Glaube daran, dass sich alles, was uns passiert zum Guten verändern kann, ist das Geheimnis der DantseLogik und des Erfolges. Die Beweise wirst du erhalten. Jesus sprach: „Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!“ ( Johannes 20,29)Ich glaube und habe erfahren, dass Gott besser weiß als ich, was für mich gut und richtig ist. Darauf vertraue ich. Mein eigener Wille hat mich sehr oft fehlgeleitet und unglücklich gemacht. Ich habe mit Dankbarkeit, Demut, Geben, Nächstenliebe, Respekt und Wertschätzung lernen dürfen, meinen Willen abzugeben und mein Leben in Gottes Hände zu legen. Dantse Dantse hat diese Gabe, dich dorthin zu leiten. Mit seiner zielgerichteten Analyse und seinem Wissensfundus aus der Bibel, der Natur- und Lebenslehre Afrikas und seiner DantseLogik gibt er dir für jede Situation immer die richtige und sofort anwendbare Hilfe. Er hat Fähigkeiten, die nicht mit Worten zu erklären sind. Man muß ihn erleben.Seine Gabe, Menschen in ihrem Potenzial wahrzunehmen und zu fördern und seine Weisheit über komplexe Zusammenhänge aller Dinge, die uns passieren und unser Leben beeinflussen, macht es ihm möglich, Probleme jeglicher Art zu lösen, Krankheitsursachen zu beheben und Menschen über sich hinauswachsen zu lassen.Verändere dein Leben, finde deinen Platz und deine Heimat, deine Berufung und deinen Sinn. Was gibt es Wichtigeres als das?Veränderung ist ein Prozess, ist Transformationsarbeit und ganzheitliche Lehre, Wachstum, Offenheit, Glaube, Vertrauen und eine ENTSCHEIDUNG. (Ein „mal schauen“ und ein „vielleicht irgendwann“ werden nicht ausreichen, um dein Leben neu zu erfinden und nach Gottes Plan auszurichten😊) All denjenigen, die sich auf diesen Weg machen viel Kraft und Mut. Das Gute gewinnt immer. Hab Vertrauen. 