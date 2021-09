Krankheiten bekämpfen, Infektionen abwehren und Immunsystem stärken- Heil- und Immunstärkendes Kochcoaching mit Dantse Dantse am 7.11.21 in Rehau

Krankheiten bekämpfen, Infektionen abwehren und Immunsystem stärken mit dem afrikanisch inspirierte Ernährungsprogramm von Wissenslehrer Dantse DantseHeil und Immunstärkendes Kochcoaching am Sonntag 07.11.2021 um 15 Uhr beim DantseLogik Festival in RehauMeinst du nicht auch, dass es an der Zeit ist Corona, samt Nebenwirkungen der Impfungen und die Angst vor einer Ansteckung dank eines starken Immunsystems den Kampf anzusagen?Du wünschst dir ein Ende für Verdauungsprobleme, Magenreizungen, Darmentzündungen und Volksleiden wie Diabetes, psychische Probleme, Angststörungen, Depressionen, chronischen (Kopf-)Schmerzen ganz ohne Medikamente?Keine Lust mehr auf 0/8/15- Küche?Erlebe das afrikanisch inspirierte LIVE Cooking und koche, wie du es noch nicht erlebt hast. Hier bist du nicht bei einem normalen Kochcoaching gelandet, sondern in der Heilernährungs-Küche von Wissenslehrer Dantse Dantse mit seinen eigenen Kreationen.Du erfährst, wie du dich nur mit deiner Ernährung vor Krankheit schützen, Infektionen abwehren und bereits bestehende gesundheitliche Beschwerden bekämpfen kannst.So können Lebensmittel Medikamente werden.Höre und verstehe, warum der Wissenslehrer Dantse Dantse selbst seit über 30 Jahren keine einzige Tablette genommen hat, viel jünger aussieht und immer vital ist.Du lernst nicht nur neue afrikanische Lebensmittel, ihren Nährstoffgehalt und ihre Wirkungsweise auf Körper, Psyche, Geist und Seele kennen, sondern du erhältst das elitäre Wissen von Dantse Dantse über die Logik der Gesundheit.Der Wissenslehrer wird erzählen, wie er Menschen geholfen hat, die an chronischen Krankheiten, wie Krebs, Diabetes, Herzinfarkt, auch psychischen Problemen wie Depression, Angststörungen, Persönlichkeitsstörung usw. jahrelang litten.Die Ernährung steht in direktem Zusammenhang mit all diesen Volksleiden.Du bekommst eine Lehre, wie du mit bestimmten Lebensmitteln, ohne Diät, Gewicht verlierst, Muskeln aufbaust, deine Libido und deine sexuelle Potenz (ob Frau oder Mann) stärkst.Dantse Dantse wird dir von seinen Selbsterfahrungen und Eigenexperimenten berichten, wie er jeweils 2 Wochen lang Kiloweise Zucker, Weißmehl, Milchprodukte zu sich genommen hat und welche Folgen dies für ihn hatte.Dieses afrikanisch inspirierte Kochcoaching verändert nicht nur deine Gesundheit, sondern deinen kompletten Körper und deine Psyche. Dabei wirst du neue Geschmackserlebnisse machen dürfen, wie du sie kein Zweites Mal bekommen kannst. Die Gestaltung dieses DantseLogik Kochcoachings wird so sein, dass du von Anfang bis Ende aktiv dabei bist, mitkochst, mitschneidest und Fragen stellen kannst, damit du später dieses Wissen selbst anwenden kannst.Sonst brauchst du nichts weiter zu tun: alles wartet auf dich!Vorspeise, Hautspeise, Nachspeise; alles ohne Zucker, ohne Milch, ohne Butter inkl. aller Zutaten und Getränken, soviel du willst. Als Geschenk obendrein bekommt jeder Gast die ultimative und super geschmackvolle Gesundheitssauce DIFO (Dantse Immun Forte) mit der erstaunlichen und fast magischen Heilkraft. https://indayi.de/buechermarkt/unkategorisiert/dif... Es wird gekocht für alle Fleisch- und Fischliebhaber und zusätzlich ab einer Teilnehmerzahl von 4 Vegetariern/ Veganern auch vegan.Und damit immer noch nicht Genug. Das Beste kommt zum Schluß.Hast du schon einmal von dem afrikanischen Artemesia Blatt gehört, von dem die ganze Welt redet? Mit dieser Heilpflanze geht Afrika erfolgreich gegen Covid 19 vor. Es ist das Immunsystem stärkendste Blatt, das es überhaupt gibt. Jahrelang wurde es bekämpft von der WHO und der Pharmaindustrie. Menschen mußten sogar ins Gefängnis, wenn sie Artemesia gepflanzt hatten. Warum? Weil man unbedingt Nivaquine-Tabletten gegen Fieber benutzen wollte, obwohl sie wirkungslos sind.Im Zuge von Covid 19, als die Welt die Augen woanders hatte, haben die Afrikaner profitiert, um dieses Produkt wieder in den Vordergrund zu stellen.Da sie Artemesia erfolgreich gegen Covid einsetzten, konnte die WHO und die Pharmaindustrie die Wirksamkeit nicht mehr verleugnen und die Menschen davon abbringen diesen Tee zu trinken.Trinke mit uns an diesem Tag das originale, unverarbeitete Artemisia, lausche afrikanischen Klängen, genieße das Abendessen des 5 Sterne Koches und erlebe Dantse Dantse in geselliger Runde. Investiere in deine Gesundheit und gib dir selbst deinen Wert:Special Festival Preis für Rehau: 150 Euro inklusive aller afrikanischen Lebensmittel und Zutaten, Difo Sauce und Artemesia Tee und Getränken, soviel du willst.Anmeldungen bei Veranstalterin Monika Schelter. Sichere dir deinen Platz und deinen Frühbucherrabatt bis zum 14.10.21 mit einem Nachlass von 35 %Tel./WhatsApp: 0171 3132288Email: monikaschelter@hotmail.deMehr über Wissenslehrer Dantse Dantse erfährst du hier:Verleger und Schriftsteller; über 120 Bücher @www.indayi.deBestseller Autor und Denker @dantse-dantse.comGründer und Lehrer; afrikanisch inspiriert @www.dantse-logik.comUnternehmer und Visionär @ www.klicklac.deEmail: mycoacher@yahoo.de Tel.: 06151.4297421 Mobil:0175.9735735