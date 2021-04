Die DantseLogik als Lebenskunst, Glücksbringer und Quelle für Heilung, Sinnerfüllung und einen kontinuierlichen Wachstumsprozess

Glücklichsein darf man lernen und sich erarbeiten. Ich freue mich, wenn ich dich mit meinem Buch https://indayi.de/book/und-gluecklich-ich-bin-dann... ein Stückchen begleiten darf, dich inspirieren darf mit einer Lebensphilosophie und Wissenslehre, die mein Leben in allen Bereichen jeden Tag ein bißchen mehr bereichert, mir Türen und Wege ebnet und mich mehr denn je verstehen lässt wie alles in und um uns zusammenwirkt auf dieser Welt, wie unser Glaube (für mich ist es mein Glaube an Gott) uns stärken, tragen und erfüllen kann- mit der DantseLogik. In meinen Augen steckt dahinter ein Lebenswerk und eine Meisterleistung des Bestsellerautoren und Wissenslehrers Dantse Dantse, eine solche Therapietechnik über Jahre zu entwickeln, zu konzipieren und nun so erfolgreich für zigtausende Menschen anzuwenden und sie in seinen über 120 Büchern preiszugeben.Die DantseLogik hat mir eine neue Welt und meine Augen geöffnet, unendlich viele Möglichkeiten zur Persönlichkeitsentwicklung geboten, Grenzen überwinden lassen und mir bewiesen, dass es tatsächlich hinterm Horizont weiter geht, 🙂🌍so wie es Peter Maffay schon besungen hat.Lese selbst, was ich erlernen, erleben, erfahren, erkennen, neu erfinden und erreichen durfte in dieser Lehrzeit, die für mich noch lange nicht zu Ende ist.Viel Freude mit meinem Buch https://indayi.de/book/und-gluecklich-ich-bin-dann...