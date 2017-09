Christbaumverkauf Regensburg 2017



Die Zeit der teuren Weihnachtsbäume in Regensburg ist vorbei!

Unbehandelte Nordmanntannen aus der Region

Wir haben es uns zum Ziel gemacht, beste, frisch geschlagene Nordmanntannen zum angenehmen Preis in Regensburg anzubieten.Ab dem 20.11.2017 bis einschließlich 24.12.2017 finden Sie uns unübersehbar auf dem Großparkplatz zwischen XXXL Hiendl und Mömax Regensburg.Bei XXXL Hiendl Regensburg - 7 Tage die Woche!Uns liegt es sehr am Herzen, unbehandelte Nordmanntannen und Schnittgrün zu verkaufen. Bitte beachten Sie stets, dass es bei anderen Discount-Angeboten zu erhöhten Pestizidwerten an Tannenbäumen kommen kann. Wir, das Team Weihnachtsbäume Regensburg garantieren unseren Kunden unbehandelte, frisch geschlagene Nordmanntannen aus der Region!Direkt am Weihnachtsbaum-Verkaufsplatz(bei XXXL Hiendl Regensburg)Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Weihnachtsbaumverkaufsplatz in Regensburg bei XXXL Hiendl. Weihnachtsbäume Regensburg bietet zu jedem Anlass die passende Weihnachtsbäume und Schnittgrün an. Verschaffen Sie sich einen ersten Eindruck auf unserer Webseite. Erleben Sie bei uns in Regensburg die Möglichkeit, mit frisch geschlagenen Nordmanntannen und Schnittgrün Freude zu bereiten – als Geschenk oder für das eigene gemütliche Zuhause.Unsere verkaufsoffenen Sonntage in Regensburg direkt am Weihnachtsbaum-Verkaufsplatz bei XXXL Hiendl sind das zusätzliche Highlight bei Weihnachtsbäume Regensburg.An folgenden Sonntagen ist unser Weihnachtsbaum Verkaufsplatz geöffnet:Sonntag, den 26.11.2017Sonntag, den 03.12.2017Sonntag, den 10.12.2017Sonntag, den 17.12.2017Sonntag, den 24.12.2017An all diesen verkaufsoffenen Sonntagen gilt ein Ausnahmezustand!Jede Nordmanntanne am Verkaufsplatz kostet den unschlagbaren Preis von nur 19,99.-Alle Öffnungszeiten:Von 20.11.2017 - 24.12.2017 durchgehend geöffnet - 7 Tage die Woche.Montag - Samstag von 09:30 Uhr bis 20:00 UhrSonntags von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr