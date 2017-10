Faszinierende Klänge

Zahlreiche Zuhörer hatten sich an diesem Nachmittag im Veranstaltungsraum der Senioreneinrichtung eingefunden. Viele waren neugierig: Schließlich gehört die „Autoharp“ zu den eher unbekannten Musikinstrumenten. Ähnlich der Zither besteht sie aus einem flachen, mit Stahlsaiten bespannten harfenförmigen Holzkasten. Federgelagerte Querriegel mit Filzpölsterchen dienen dazu, bestimmte Saiten zu dämpfen. Sie klingt wunderbar voll wie zwei Gitarren und dann wieder zart wie eine Zither. Seit dem späten 19. Jahrhundert wird die Autoharp in den USA vorwiegend in der Bluegrass-, Folk- und Country-Musik verwendet.Alexandre Zindel gelingt es immer wieder, das früher auch „Volkszither“ genannte Instrument seinem Publikum näher zu bringen. Er kombiniert den faszinierenden Klang mit einer feinen, charaktervollen Stimme und einer informativen Moderation. Zum abwechslungsreichen Solo-Programm des Künstlers gehören Folksongs, Chansons, Blues und Lieder, mit denen er auch in der Regensburger Kursana Residenz das Publikum begeisterte. Mit viel Applaus wurde Alexandre Zindel verabschiedet – an ihn und den Klang der „Autoharp“ werden sich die Besucher sicher noch lange gerne erinnern.