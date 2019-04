Fahrt zum Sudetendeutschen Tag 

Regensburg : Sudetendeutscher Tag |

Der Sudetendeutsche Tag findet in diesem Jahr in Regensburg unter dem-Motto „Ja zur Heimat im Herzen Europas " statt. Am Pfingstsonntag, 9. Juni Mai, fährt darum ein Bus aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Zu der Veranstaltung. Folgende Zusteigmöglichkeiten sind:

Mering Marktplatz 6 Uhr, Kissing B 2 Mitte -6.10 Uhr, Friedberg Volksfestplatz 6.20 Uhr und Aichach Alter Friedhof 6.40-Uhr. Die Rückfahrt erfolgt um 16 Uhr.

Anmeldungen nimmt Franz Böse, unter Telefon, 0821/62985 entgegen