Advent mit literarischen Leckerbissen

Veronika Faber und Henner Quest in der Kursana Residenz



Nicht nur in München und Umgebung haben sie viele Fans: Mit Veronika Faber und Henner Quest haben sich zwei durch Film und Fernsehen bekannte Schauspieler zusammengetan,um ihrem Publikum mit Humor und Leidenschaft literarische Leckerbissen zu kredenzen. In der Kursana Residenz servierten sie am Montag, 4. Dezember, Heiter-Besinnliches passend zur „staden Zeit“. Werke von Loriot,

Christian Morgenstern, Karl Heinrich Waggerl, Carl Oskar Renner,

Alfons Schweiggert, Hanns Vogel, Wolfram Müller oder Herbert Schneider wurden da gekonnt dem Publikum näher gebracht. Humorvoll, aber auch satirisch-hintergründig und mit den kleinen Weisheiten des Lebens gewürzt brachten die beiden Künstler dabei die kleinen Wichtigkeiten und Menschlichkeiten im gut besetzten Restaurant des Hauses zur Sprache. Gespannt und mitgerissen verfolgte das gut gelaunte Publikum dem Auftritt und belohnte Veronika Faber und Henner Quest am mit viel Applaus. „Es war ein gelungener Einstieg in den Advent“, hieß es am Ende.

