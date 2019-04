2019: Feuer der Notre-Dame in Paris – 1969: Vietminh-Fahne in Paris – Neubewertung erforderlich

Veröffentlicht am 17. April 2019, eine Vietnamesin, die in Deutschland aufgewachsen ist, als Lehrerin in Nordvietnam lebt, dort sozial gefährdete Kinder von der Straße geholt, ein Haus für sie gebaut hat und sie betreut, berichtet auf ihrer Facebook-Seite folgendes:Im Januar 1969 wehte fuer einen Tag die Fahne der Nationalen Befreiungsfront Suedvietnams ueber Paris. Anlaesslich eines Vorbereitungstreffens der vier an den Pariser Friedensverhandlungen beteiligten Parteien wurde sie – offenbar von einer Gruppe professioneller Kletterer – am hoechsten Turm der Kathedrale Notre Dam angebracht. Die Feuerwehr musste einen Hubschrauber einsetzen, um die Fahne wieder zu entfernen.“Der Turm stuerzte gestern waehrend des Feuers ein.“Das Foto → https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2718973101... Der Bericht auf Facebook → https://www.facebook.com/cathrin.karras?__tn__=%2C... (Als Leserbrief an das Medienhaus Bauer, Marl, und an die Frankfurter Rundschau)