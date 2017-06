Hinweis: ZDF-Doku | Terra X – Unsere Wälder (1/3): Die Sprache der Bäume

Auch wenn sie ihr Leben lang am selben Fleck stehen: Bäume sind keine stummen, einsamen Wesen. Im Wald haben sie Freunde und Geschäftspartner, Familienangehörige und Feinde. Und mit allen sind sie vernetzt.

Neuste Erkenntnisse über den Wald in Deutschland und was unsere Vorfahren in ihrer Unwissenheit, wenn nicht Dummheit, daraus gemacht haben.Die Intelligenz der Natur ist unübertroffen. Das wusste schon Goethe:»Wir Menschen sind zwar, verglichen mit allen anderen Lebewesen auf unserer Erde, die am höchsten entwickelte Spezies, unsere Intelligenz wird jedoch übertroffen von der Gesamtnatur, die uns hervorgebracht hat.«Goethe: Alle Schöpfung ist Werk der NaturAuch indigene (Natur-) Völker in Afrika, Asien, Australien und Amerika hatten und haben, wo es sie noch gibt, dieses ökologische Bewusstsein und leben danach.