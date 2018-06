Die merkwürdige Färbung eines Bartes. Foto

Was ist das für ein Phänomen? Wo kommt es her? Es war keine Currysoße, die auf den Bart gekleckert ist. Auch kein Mostrich (Mo–), der beim Wurstessen hängen geblieben ist. Die Färbung ist nach der missglückten Einnahme einer Antibiotika-Kapsel, mit der die Entzündung eines empfindlichen Organs beendet werden sollte, entstanden. Auf diese Weise: Die Kapsel ist in meinem Hals steckengeblieben, nach ein paar Sekunden, etwas geschrumpft, aus dem Mund herausgefallen und in meinem Bart kleben geblieben.In der Beilage der Verpackung des Medikaments („...fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.“) wird darauf aufmerksam gemacht, dass „Da der Wirkstoff mit dem Urin ausgeschieden wird, [...] die Einnahme zu einer unbedenklichen Gelbfärbung des Harns [führt]“. Bei Verfärbungen der Wäsche können „diese Flecken mit normalem Waschvorgang wieder entfernt werden.“ Nicht bei Wäsche mit Synthetikfasern.Hierzu erkläre ich an Eides Statt: Mein Bart ist echt!