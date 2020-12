Frohe Botschaft

Anmerkung:

© Dietrich Stahlbaum 2005, 2019Die ursprüngliche Fassung lautete: “Freue dich über die Spatzen im Schnee”. Schnee wird es wohl kaum noch geben. Er ist dem Klimawandel zum Opfer gefallen, während bei uns im Garten das Gras grün geblieben ist. Mein Gedicht bezieht sich auf Heinrich Heine:[Aus „Deutschland. Ein Wintermärchen. Caput 1“]Allen Leserinnen und Lesern meiner Webseiten diesseits und jenseits des Atlantiks und anderer Meere wünsche ich friedliche, besinnliche und erholsame Feiertage und viele positive Energien im kommenden Jahr! Kommt heil durch die Pandemie!Meilleurs vœux de Noël et de Nouvel An à toutes mes amies et à tous mes amis!Merry Christmass and good wishes for the New Year!dst.