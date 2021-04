Anzeige

„nur ein kleines Licht“ – Ein merkwürdiger Traum

Vorgestern saß ich allein in einem Büro der Stadtverwaltung. Da trat eine Großfamilie herein, fünfzehn bis zwanzig Menschen jeden Alters. Auch ein Baby war dabei. Ihrem Aussehen und Verhalten nach eine Sekte. Zeugen Jehovas oder Evangelikale.

Der Älteste sagte: „Wir bitten Sie um Unterstützung und um eine Spende.“

Ich musste ihnen sagen: „Ich kann Ihnen leider nicht helfen. Denn ich bin nur ein kleines Licht.“

---

Anmerkung:



Ich bin seit 31 Jahren Rentner. Bis 1990 habe ich tatsächlich ich in einem Büro der Stadtbücherei Recklinghausen gesessen. Ich war Mitarbeiter der Stadtbücherei.

