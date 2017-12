Vestische Briefmarkenbörse mit Münztausch - eine Veranstaltung für Groß und Klein

Seit 2003 bietet der BSV den Wettbewerb „Kinder malen ihre Briefmarken“ bei Stadtteil- und Kinderfesten sowie im Rahmen des städtischen Ferientreffs an. Die teilnehmenden Kinder, die in ihren Altersklassen die schönsten Marken malten, erhielten Preise. Ihre Bilder werden vom 8. bis 19. Januar im Haus der Bildung (Zweigstelle der Stadtbücherei), Am Neumarkt 19 ausgestellt und anschließend als Entwürfe für Briefmarken der Deutschen Post eingesandt. Wie in den letzten beiden Jahren gab es auch eine Tombola, bei der jedes Los gewann. Der Erlös wird Anfang des nächsten Jahres der „Aktion Lichtblicke“ überreicht. Ebenfalls seit zwei Jahre überreichte der Nikolaus den Kindern Schokoladennikoläuse.