Kinder malen ihre Briefmarken

Recklinghausen : Stadtbücherei Zweigstelle Süd |

Seit 2003 führt der BSV diesen Malwettbewerb bei Stadtteil- und Kinderfesten sowie im Rahmen des städtischen Ferientreffs durch. Im letzten Jahr nahmen ca. 50 Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren teil. Das Thema war „Spiel und Sport im Winter“.



Die Kinder, die die schönsten Briefmarken malten, erhielten auf der Vestischen Briefmarkenbörse in der Adventszeit Preise. Kopien dieser Marken werden vom 15. bis 19. Januar 2018 in der Zweigstelle Süd der Recklinghäuser Stadtbücherei – im Haus der Bildung, Am Neumarkt 19 – ausgestellt. Anschließend werden sie vom BSV als Entwürfe für Briefmarken der Deutschen Post gesandt.