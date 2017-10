BSV Recklinghausen und Florist Achim Tausch pflanzen die Rose „Philatelie“

Recklinghausen : Hain der Menschenrechte |

Am Freitag, 27. Oktober um 14:00 Uhr pflanzen der Briefmarkensammler-Verein Recklinghausen e. V. und der Florist Achim Tausch im Hain der Menschenrechte die Rose „Philatelie“. Der Anlass ist das Jubiläum „1000 Jahre Recklinghausen“. Das Gelände befindet am Südrand des Neubaugebiets Maybacher Heide im Stadtteil Hillerheide, in der Nähe des Parkplatzes der Sportanlage Hillerheide. Es ist über die Zufahrt Lucia-Grewe-Straße – eine nördliche Seitenstraße der Blitzkuhlenstraße und mit den Buslinien 236 und 237 Haltestelle LANUV – zu erreichen.