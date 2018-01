Agendapreisverleihung

Recklinghausen : VHS Recklinghausen |

Der Recklinghäuser Agendapreis – ein undotierter Wanderpreis – wird seit 2002 jährlich von der Lokalen Agenda 21, einer Gruppe bürgerschaftlich engagierter Menschen, verliehen. Damit fühlen wir uns dem Geiste der auf der UN-Gipfelkonferenz im Jahre 1992 in Rio de Janeiro beschlossenen Agenda 21 verpflichtet. Die Preisträger sind Einzelpersonen, Gruppen, Vereine, Kindergärten, Schulen, Firmen, Betriebe sowie andere Einrichtungen. Sie haben auf dem Gebiet der nachhaltigen, zukunftsfähigen Entwicklung in den Bereichen Ökonomie, Ökologie und Soziales hier in Recklinghausen Vorbildfunktion übernommen. Wie in den Jahren zuvor werden dieses Mal drei gleichwertige Träger des Recklinghäuser Agendapreises 2017 gewürdigt. Für die musikalische Gestaltung sorgt Beate Lucas. Das leibliche Wohl liegt in den bewährten Händen des Emscher-Lippe-Tauschrings.