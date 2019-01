Karneval: Die besten Umzüge und Veranstaltungen in Sachsen 2019

Nicht mehr lange und man erlebt wieder die lebensfrohe Feierlaune auf den Straßen von Sachsen. Denn ab März gibt es wieder einige sehenswerte Umzüge, mit den ausgefallensten Kostümen. Egal ob Altweiber, Rosenmontag oder Veilchen-Dienstag, Sachsen bietet auch dieses Jahr wieder etliche Faschingsumzüge an.

2019 wird in den schönsten Städten Sachsens wieder ordentlich eingeheizt und gute Laune verbreitet. Egal ob Firma, Freunde und Familie, alle sind eingeladen beim Faschingszug mit dabei zu sein und Spaß zu haben. Im Folgenden finden Sie eine überaus praktische Übersicht über die bestätigten Faschingsumzüge in Sachen. Diese wird stets aktualisiert:- Start: 03.03.2019 um 14 Uhr am Bahnhof- Start: 03.03.2019 um 14 Uhr am WestbahnhofAlle weiteren Informationen findet ihr hier