Am 23.Juni um 14.00 Uhr startet der Spaziergang mit Andacht an der Stadtkirche in Rauschenberg.

Mit erbetenen Spenden soll die Unterhaltung der Kirche weiter unterstützt werden.

Nach einem kleinen Spaziergang mit Andacht wird in der Stadtkirche Kaffee und Kuchen kostenlos angeboten.

Dabei besteht die Möglichkeit zu :" die Orgel unte die Lupe nehmen"

Erfahren sie Informationen rund um die Orgel.