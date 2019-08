Schneller, Härter, Lauter

Zwei Tage Rauschenberg. Acht Bands mit zunehmendem Lärmfaktor. Zu hören gibt es in den frühen Abendstunden Blues, Country, Swing, Irish- und Classic-Rock. Ab 22 Uhr werden die Daumenschrauben mit Surf, Stoner Rock, Funk und Punk kräftig angezogen. Jeder ist willkommen. Der Eintritt ist frei. Veranstaltungsort ist die Grill- und Freizeitanlage der Stadt.Rocktoberfest 2019, 30. und 31. August, jeweils 19 Uhr bis EndeVeranstaltungsort: Grill- und Freizeitanlage der Stadt Rauschenberg: https://www.kvr-rauschenberg.de/grillplatz.html. Fr. 19:30-21:00h - Just for FunSieben Musiker. Beat, Country und Swing mit vielfältiger Instrumentierung. Gitarren-Klassiker, Saxophon, Trompete, Drums, Harp, Keyboard und 12-String. Vocals mit mehrstimmigem Gesang.Fr. 21:15-22:00h - Four Drops on a hot StoneClassic Rock. Nach einem Jahrzehnt der Stille nur für diesen Abend "Back on Stage". Vier Musiker zelebrieren Rock Klassiker von Billy Idol bis Judas Priest.Fr. 22:15-23:15 - Surfkommando OberhessenWenn irgendwo die Bezeichnung "All Star Band" passt, dann bei dieser Truppe. Surfmusik mit Groove. Shadows & Dick Dale lassen grüßen.Fr. 23:30-1:00 - HyllBlutige Finger, zertrümmerte Sticks, Schweißtropfen tränken den Boden und die Wände ... "Incredibly explosive [...] they won't let you down!" beschrieb BBC Radio diese Band. HYLL ist geballte Energie, die von den drei Mitgliedern auf der Bühne gesammelt wird, um damit das Publikum zu überwälzen. Übrig bleibt nichts als Schweiß, gedehnte Nackenmuskeln und verbrannte Erde.Sa. 19:30-21:00h - chunky beltonesFernab vom üblichen Mainstream, ohne dabei auf Hooklines zu verzichten! chunky beltones gelingt diese Balance in der für eine Rockband typischen Besetzung mit zwei Gitarren, Bass und Drums, Harp und Arcordeon. Ein Klang wie der Soundtrack eines Roadmovies über Liebe, Leidenschaft und die dunklen Seiten des Lebens. Soulshine music eben!Sa. 21:15-22:00h - Celtic SessionIrish Folk Rock. Eigens für das Rocktoberfest gegründete Projektband. Nur an diesem Abend werden Irische und Schottische Volksweisen in rockigem Gewand präsentiert.Sa 22:15-23:15 - ModayVuFluffiger Soul und Funk, mit einem Schuss Reggae, Jazz und Rock. Festivalticker.de schreibt: "Schöner Wohnen ist out!!! Das wahre Glück strömt vom Motorcortex in Becken und Beine. Nach dem Motto: „Spaß auf der Bühne = Spaß vor der Bühne“, versprüht die Musik von ModayVu nachhaltig wirkend und ohne schädliche Nebenwirkungen Glückshormone.“ May the FUNk be with you!"23:30-1:00 - Angelo & the AngelasNach dem grandiosen Auftritt auf dem letzten Rocktoberfest werden die in der Marburger Musikszene berühmt, berüchtigten Angelo & the Angelas als Hauptact die Bühne zum Beben bringen. Die Angelos beherrschen die große Klaviatur der rauen harten Schale mit faulendem Kern. Sie sind das Fleisch gewordene Versprechen von Gepolter und Vergänglichkeit und zitieren sich durch die größten Hymnen und schönsten Schnulzen von 50 Jahre Garagen- und Punkgeschichte. Krachig, dreckig, aber immer charmant.Themenseite im Web https://www.kvr-rauschenberg.de/rocktoberfest.html