Helfen kann jeder! Sauberhaftes Rauschenberg 2017

Wenn viele ein wenig helfen, kann man viel erreichen.

Der Rauschenberger Ortsbeirat hat die Aktion „sauberhaftes Rauschenberg 2017“ ins Leben gerufen und bittet alle Bürgerinnen und Bürger im April Hand anzulegen und Plätze, Straßen- und Wegeränder zu säubern und zu verschönern. Ob einfach Mal den Müll am Wegesrand einsammeln oder einen öffentlichen Platz reinigen, ob Bepflanzungen vornehmen oder Schilder oder Bänke reinigen – alles trägt dazu bei, das Stadtbild von Rauschenberg zu verbessern.Dieser Frühjahrsputz ist nicht auf einen bestimmten Tag festgelegt, somit kann man sich die Zeit dafür dann nehmen, wenn man sie hat.Der Ortsbeirat will die besten Aktionen gerne mit kleinen Aufmerksamkeiten belohnen. Wer also seine Aktion fotografiert (vorher – nachher) mit einer kurzen Beschreibung, seinem Namen und dem Aktionsort versieht, kann dies per Mail an den Ortsbeirat schicken (ortsbeirat.rbg@freenet.de). Natürlich geht das auch ganz klassisch per Post (Ortsbeirat Rauschenberg, Die Röhrengärten 9, 35282 Rauschenberg). Einsendeschluss hierfür ist Samstag, der 29.4.17.