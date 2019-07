Rauschenberg : Schlossruine Rauschenberg |

Und wieder ist es soweit: Der traditionelle Rauschenberger Heidelbeertanz steht vor der Tür! Am kommenden Wochenende (3./4. August) lädt der TSV Rauschenberg ein am Samstag in der malerischen Atmosphäre der Schlossruine zu feiern und am Sonntag den leckeren Heidelbeerkuchen zu genießen.

Nachdem im vergangenen Jahr die Trockenheit die Durchführung nicht zuließ