Raunheim : Da Vinci con vino |

Ein bunter Abend mit Nicefield’s Cantalo Live in Raunheim!





Wann? 23.03.2019 18:00 Uhr





Wo? Da Vinci con vino, Mainzer Str. 9, 65479 Raunheim 





Spain - Folk - Pop (Español y Latin)



Oldies ab den 60´er Jahren und Eigenes!



Emotionen Pur!



* Faszinierend * Einzigartig * Berührend * Mitreißend *





So präsentieren die beiden Musiker Ehepaare

“Susanna y Andreas” sowie “Elke y Jürgen”

völlig unkonventionell, spanische und lateinamerikanische

Coversongs und eigene Songs in echter Handarbeit,

vereint in einer individuellen Symbiose von Melodie und Rhythmik.





Es geht vorrangig darum, warmherzig und subtil

die Musik in einem Kreislauf der Gefühle

von Mensch zu Mensch zu transportieren.





Es geht dabei um Resonanzen und Energien,

sowie darum, wie Freude und Glück,

durch die Kraft der Musik, verstärkt werden kann.





Der Bandname ist auch das Motto:

Cantalo “Sing es”



Die Show:

Vamos a cantar (Lass uns gemeinsam singen)





Die Band liebt ihr TUN und sorgt bei jedem Auftritt

mit Seele und Herz für Unterhaltung mit Niveau.





Wir freuen uns auf euch !

www.cantalo.de





Am Samstag, 26. Januar 2019 von 18:00 bis 22:00



Retaurant "Da Vinci con vino"

Mainzer Straße 9, 65479 Raunheim



Reservierung unter 06142/7979964