Wie aus Korn Brot wird. - Erlebnistag auf dem Hoherodskopf

Der Ranstädter Mühlenmodellbauer nahm dieses Thema auf und fand mit der Naturparkführerin Ursula Herbst schnell eine Mitstreiterin. Sie luden deshalb zu einem Erlebnistag für Jung und Alt auf dem Hoherodskopf ein. Drei Handmahlwerke aus seiner umfangreichen Mühlemmodellausstellung hatte Egloff mitgebracht. Zunächst wurde das Korn zu Schrot gemahlen, beim zweiten Mahlgang war das Mahlgut schon sehr viel feiner geworden.Es wurde auf Teufelkommheraus gesiebt und gemahlen, bis schließlich ein feines Mehl entstanden ist, mit dem die Kinder mit wenigen Zutaten einen Teig herstellten. Geknetet, gerollt und um einen Stock gewickelt wurde es dann über einem Lagerfeuer zu Brot gebacken. Mit Sicherheit war das Brot nicht immer durchgebacken, denn es schmeckte auch schon während des Backens.Wie man Mahlsteine herstellt und wie man Mahlsteine schärft, das konnte man ebenfalls selbst an Mahlsteinrohlingen aus Sandstein ausprobieren. Ursula Herbst bastelte mit den Kids eifrig Windräder aus Pappe und Filz und sie hatte Geschichten über Mühlen und von Mühlen mitgebracht. Wie Mehl entsteht, einmal sichtbar gemacht, erfreute nicht nur die Jungs und Mädchen, so mancher Papa und manche Mama hatte auch Gefallen gefunden Mehlmahlen mit den Handmahlwerken. Wegen der großen Resonanz beschlossen der Modellbauer und die Naturparkführerin, dieses auch im nächsten Jahr anzubieten. so auch in den Ferien in seiner Heimatgemeinde Ranstadt, so Egloff über die Zukunftspläne. .www.muehlenwetter-ranstadt.de