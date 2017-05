Mühlenmodell- Ausstellungen in Wetterau und Vogelsberg

auch der Modellbauer Egloff war in diesem Jahr wieder kreativ und aktiv und kann somit einiges es Neues präsentieren. Vielleicht habt/en Ihr/Sie ja mal Zeit den Mühlenmann bei einer seiner Ausstellungen zu besuchen ..Der Start im Friedberger Kreishaus und auf dem Hoherodskopf Anfang des Jahres waren super, die erste Freilichtausstellung in d. J im April zog ebenfalls wieder viele Leute in den Vogelsbergort Eichelsachsen. Derzeit weilt die Ausstellung im Modelllbahnhof Stockheim, gefolgt von der nächsten Freilichtausstellung am 10./11. Juni in Eichelsachsen. Den Tourenplan gint es im Internet.Hier ein paar Links .Das Video Wetterautalk in Radio Citybeat ist hier zu sehen :

Das Video Hessenschauwetter am 28. April 2017 ist hier zu sehen:Das Video von der Mühlenausstellung während des Bahnhofsfestes in Stockheim ist hier zu sehen:Das Video von der Mühlenausstellung bei Annerose's Narzissenblüte am 22.+23. April 2017 ist hier zu sehen:Das Video von derStangen und Wasserkunst Bad- Salzhausen (im Testlauf) ist hier zu sehen:Das Video vom Bellmuther Haxenfest am 20. Mai 2017 ist hier zu sehen:Informationen findet Ihr auf www.muehlenwetter-ranstadt.de