2. Dezember: Profiboxen in Ransbach-Baumbach

Die Vorarbeit ist in vollem Gange. Am Samstag den 2. Dezember können die Zuschauer und Boxfans mit einem spannungsgeladenen Event in der Stadthalle Ransbach-Buambach rechnen. Bekannte Boxer wie Yakup Saglam, Dennis Ronert, Milan und Sandro Reinhardt sowie auch Ben Nsafoah treten an. Die Gegner werden noch in naher Zukunft bekannt gegeben.Die Eintrittskarten für den Kampftag am 2. Dezember in Ransbach-Baumbach sind ab sofort erhältlich. Bei Interesse bitte rechtzeitig unter flp-boxteam@arcor.de oder unter 01713174897 sichern. Die günstigen Tickets sind in der Regel am schnellsten vergriffen.Weitere Info in Kürze bei http://sportreporter24.de Der saarländische Ringsprecher Ralf Treitz begleitet die Besucher durch den Kampfabend.