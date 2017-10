Bäume in Küche und Heilkunde - Vortrag von Karin Greiner in Rain

Rain : Dehner Blumenpark |

Bäume in Küche und Heilkunde

veranstaltet von Dehner in RainDehner hat die fachkundige Autorin und Pflanzenexpertin Karin Greiner - bekannt auch durch das Bayern 1 Programm für Pflanzenfreunde - nach Rain eingeladen.- interessanter Vortrag,- schmackhaftes Büffett mit vielen Überaschungen- Rundgang in der Dehner GartenanlageMit fachkundigem, breit gefächerten Wissen und eigener Begeisterung weckte sie bei allen Interesse und brachte ihre Zuhörer so einige Male ins Staunen........OlivenbaumHier nur ein paar Beispiele- vielseitiger Einsatz der Fichtenspitzen.... als Gewürz, verarbeitet als Honig, Sirup, Likör, Salbe, Badezusatz....- die Kerne der Kornelkirsche und auch Eicheln kann man rösten und als Kaffeersatz aufgießen (ein gigantisches Dessert damit durfte man am Donnerstag probieren)- Junge Magnolienblüten und auch Blüten der Zierkirsche kann man essen...- junge Blätter von Linde, Buche, Birke sollen als Salat sehr gut schmecken- und getrocknet als Mehl verarbeitet kann man es in Brot oder Semmeln verbacken (auch dazu gab es hjeweils Kostproben)- braune Eichenblätter, zwei Tage in Wasser eingelegt, dann abgesiebt, ist ein guter Dünger für Orchideen- der Gingkobaum hat sogar Hiroshima überlebt und gilt als zukünftiger Stadtbaum: anspruchslos und unkompliziert- eine "Leberwurst" aus Eicheln war der Renner auf dem Büffett .......... und noch vieles mehr .....am Ende beider Vorträge waren alle überzeugt, dass unsere Bäume eine Schatzkiste für die Küche und ein unerschöpflicher Quelle der Apotheke ist und wir über unsere Bäume viel zu wenig wissen. In ihrem Buch dazu kann man einiges erfahren und in 180 Rezepten und 80 Rezepturen das gewonnene Wissen gleich umsetzen.Immer Samstags um 8:15 und 13:15 kann man sie auf Bayern 1 zu aktuellen Themen hören ......