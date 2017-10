Sushi @ La Piazza mit Live-Cooking

Rain : La Piazza |

Zusammen mit Sushi&Soul aus München, einem der besten Sushi-Restaurants Europas, entführen wir Euch diesmal kulinarisch nach Japan. Sushi ist traditionell ein japanisches Gericht aus erkaltetem, gesäuertem Reis, ergänzt um weitere Zutaten wie rohen oder geräucherten Fisch, rohe Meeresfrüchte, Nori, Gemüse, Tofuvarianten und Ei.



Bei Sushi @ La Piazza bieten wir Euch verschiedene Menüs, bestehend aus einer Suppe, verschiedener, gemischter Sushi Platten und Nachspeise an. Menüpreis ab 23,00 €.



Sushi Meister Masahiro wird dabei Sushi live in der La Piazza zubereiten.

Dazu gibt es einen japanischen Aperitif, sowie spezielle Sake-Cocktails.



Eine verbindliche Tischreservierung ist erforderlichper E-Mail an die lapiazza@4sellers.de