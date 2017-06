Soul, Pop & Funk mit Alma Civeja

Die gebürtige Albanerin stand mit 7 Jahren erstmalig auf der Bühne. Während ihrer musikalischen Ausbildung in Albanien, hat sie an verschiedenen nationalen Musikveranstaltungen teilgenommen, wo sie auch mit einigen Preisen ausgezeichnet wurde. Im Jahre 1992 entschloss sie ihre musikalische Karriere in Deutschland fortzusetzen. Seitdem wurde sie von verschiedenen Formationen engagiert und sang auf vielen Bühnen in Deutschland sowie auch Österreich, Italien, Schweiz, Albanien und Holland.Sie ist auf verschiedenen Konzerten, Galas, Open Air aufgetreten u.a. Allianz, Bavaria Film, FC Bayern, Red Bull Salzburg, Hilton Hotel München, „Lange Nacht der Musik“ München, „Jazz in allen Gassen“ Dachau und vielen mehr.Seit 2010 schaffte sie es nun mit ihrer eigenen Band verschiedener Projekte auf der Bühne zu präsentieren. Sie singt in verschiedenen musikalischen Stilen wie Soul, Pop, Funk und Jazz.