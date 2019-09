10 Jahre Natur in Rain 2019es ist nunmehr 10 Jahre vergangen: https://www.myheimat.de/donauwoerth/natur/die-gart... Stadt Rain erinnert an 10-jähriges JubiläumDas Fest findet am 14. und 15. September 2019 statt.Samstag 14.0911:00 Uhr bis 23:30 UhrSonntag 15.0911:00 Uhr bis 21:00 Uhrauf dem SchlossgeländeInteressante Bühnenprogrammmit Highlights wie Dehner Blumenschau-ZeltBilderausstellung, großes Musikfeuerwerk,Walking Roses mit dem ZEBRA Stelzentheater,Ballonglühen mit Musik und vieles mehr!