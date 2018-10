Historischer Kappesmarkt Raesfeld

Der historische Kappesmarkt in Raesfeld findet in diesem Jahr (2018) wie alljährlich wieder am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr nach Allerheiligen statt.Klumpentanz, Drehorgelspieler, Kappesdelikatessen, Kappes- und Gemüseverkauf, Bauernmarkt, Kunstmarkt, historisches Handwerk...Haftungshinweis Datennutzung:Trotz gewissenhafter Recherche sind alle Angaben im Beitrag ohne Gewähr und Irrtümer nicht ausgeschlossen. Änderungen von Terminen und sonstigen Angaben können nicht verfolgt, bzw. aktualisiert werden. Jede Haftung für Schäden die direkt oder indirekt aus der Benutzung meines Beitrages entstehen, wird hiermit ausgeschlossen.Informationen vom Veranstalter finden Sie hier: https://www.raesfeld.de/staticsite/staticsite.php?...