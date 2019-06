Kleine Gärtner entdecken die Natur mit allen Sinnen: Kinderarche Sachsen e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Radebeul : Kinderarche Sachsen e.V. |

Radebeul/Mulda, 18.06.2019 – Die Kinderarche Sachsen e.V. erhielt für ihr bemerkenswertes Engagement für die Kinder des Naturkinderhauses Mulda eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Die Einrichtung fördert insbesondere die individuelle, frühkindliche Bildung ihrer Schützlinge durch spielerisches und praktisches Erleben in der Natur.

Kinder sind neugierig, wissensdurstig und begeisterungsfähig. Sie lernen spielerisch und machen sich mit Hilfe aller Sinne ein ganz eigenes Bild von der Welt. Diese Entdeckerlust nutzt das Naturkinderhaus Mulda, um ihren Schützlingen individuelle Bildung auf vielfältige Art und Weise zu ermöglichen. Im vergangenen Jahr wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein GemüseAckerdemie e.V. das Projekt „Staunen-Fühlen-Schmecken“ ins Leben gerufen. Dabei bekommen die Hortkinder der Einrichtung die Möglichkeit, einen eigenen kleinen Acker auf dem Kita-Gelände zu betreiben, Gemüse zu pflanzen, es zu pflegen, zu ernten und schließlich zu verspeisen. Ziel dieses Projektes ist es, schon den Jüngsten die Natur näher zu bringen und sie dadurch für die Themen Landwirtschaft, gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit zu sensibilisieren.„Durch den eigenen Anbau von Gemüse erfahren die Kinder den natürlichen Verlauf eines Ackerjahres mit allen Sinnen. So wollen wir dem Konzept eines Naturkinderhauses noch mehr gerecht werden“, betonte Bianca Beyer vom Naturkinderhaus Mulda. Die Förderung soll vor allem für die Anschaffung von Gartengeräten für die Kinder sowie Saatgut und Weiterbildungsmaterial aufgewendet werden.“Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des Naturkinderhauses Mulda und dessen Trägers, der Kinderarche Sachsen e.V.: „Die Unterstützung des Naturkinderhauses bietet den Kindern die Möglichkeit, kreativ und spielerisch zu lernen“, sagte Andreas Nietzold, Botschafter der Town & Country Stiftung.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de______________________________________Anger 55/5699084 ErfurtMedien-Ansprechpartnerin:Tower PRHuong Tran Thi ThuTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.com