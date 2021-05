Anzeige

„Herzklopfen im Herbst – Lebenslust zählt nicht die Jahre"

Senioren-Roman: Frühlingsgefühle im Herbst des Lebens



Schlagerstar Udo Jürgens erkannte schon 1977 in seinem Erfolgssong, dass das Leben „Mit 66 Jahren“ noch viel zu bieten hat. Ein echter Mutmacher für Senioren ist auch der neue Roman „Herzklopfen im Herbst – Lebenslust zählt nicht die Jahre“ von Peter Jäger.

Seine Heldin Henriette lässt sich von der vergnügten Stimme im Küchenradio mitreißen, denn sie verspricht den Hörern sommerliche Temperaturen. Endlich Durchstarten mit einem flotten Outfit. Und beim Radfahren zum Discounter fühlt sich die Siebzigjährig sogar ein gutes Jahrzehnt jünger. Dazu trägt auch der neue Freund an ihrer Seite bei, der ihr Leben bunter macht.

Peter Jäger, selbst in der „Senioren-Oberliga“ angekommen, kennt und schildert beides – die Lebenslust im Alter, aber auch die Tücken des Alltags. Bei Henriette ist es ihr dementer Bruder, der viel Verständnis und Zuneigung braucht, der Sohn hat Pläne mit dem alten Haus, der Enkelin reißt sich der Pflegehund von der Leine und dann noch ein Einbruch während eines Ausflugs.

Ruhiger Lebensabend? Nein, es geht recht gemischt zu. Das spannende Buch gi bt es im Buchandel, beim Kadera-Verlag und bei Am azon .de

