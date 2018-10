Anzeige

Fussball

Im Jahr 2018 fand erstmals kein Turnier zum Republickgeburtstag statt.

Dennoch fanden die Quedlinburger Freizeitfussballer am 28. oktober zusammen.

Das Team Südamerika schaffte mit einem knappen 10:9 den Einzug ins Endspiel.

Team Juter Mann II hatte sich aber gut verkauft.

Im Zweiten Spiel gewann Juter Mann I gegen den Kreis-Stadt-Club`93 mit 10:7.

Spilerisch waren die Kicker von Juter Mann I versiert, aber auch hochmotiviert.

Schon in den ersten Minuten zeigte sich das gute Stellungsspiel. Über die Stationen 4:2;

7:3 blieben die Südamerikaner immer in Zugzwang. Durch den Versuch mehr Druck aufzubauen war man nun auch Konteranfällig. Das Endergebnis von 11:5 bestätigte dies auch in Zahlen.

Juter Mann wurde Turniersieger 2018.

