Die lange Abwsenheit zeigte sich spürbar in den Ergebnissen. So strebten alle die 100 Pins Marke an was momentan auch als Herausforderung zählte.Am Ende standen im Zweikampf 269 Pins für R. Brehme. W. Lohse (247) und H. Thamke (222) folgten auf den Plätzen.Bei den Damen war G. Brehme (189) vor K. Roth (146) und A. Schulze (137) erfolgreich.Nun hoffen alle auf Fortsetzung im Oktober 21.