Betriebssport

In ausgiebigen Gesprächen und Diskussionen konnte so jeder Teilnehmer Einblicke in die Arbeit der anderen bekommen und seine Erfahrungen weitergeben.Deutsche Meisterschaften sind noch immer ein "Zugpferd". Nicht weniger Aufmerksamkeit erhält zur Zeit der Gesundheitssport. Viele Kurse werden in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen angeboten.Nach der Tagung stand eine Aktivwanderung vom Herkules nach Kassel auf dem Programm.Dem Gastgeberverband Hessen - um Karl Meister - gilt ein großer Dank für die Austragung.